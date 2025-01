2025-01-17 17:15:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدىاتهم رجل الدين الإيراني محسن مجتهد زاده، "إسرائيل" بمحاولة قتل الامام المهدي المنتظر من خلال حفر نفق في العراق.وقال زاده، في مقطع مرئي تداوله الإعلام الإيراني، إنّ "إسرائيل حفرت نفقاً في مدينة سامراء العراقية، للوصول إلى جثمان الإمام الحسن العسكري والد المهدي، الغائب واستخراج الحمض النووي من الجثمان".وأضاف زاده، وهو مدير ومؤسس "المركز التخصصي […]

The post رجل دين إيراني: إسرائيل تريد قتل الإمام "المهدي المنتظر" في العراق appeared first on جريدة المدى.