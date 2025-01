الحكومة العراقية تعيد ترتيب أوراقها تزامنا مع هدنة غزة.. طريقان أمام الفصائل: الاندماج أو التخلي!

2025-01-17 17:18:03 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق أوبزيرفر في قلب عاصفة التوترات الإقليمية، وجدت بغداد نفسها أمام تحدٍ خطير، حيث أصبح ملف الفصائل المسلحة أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى. فبين ضغوط داخلية وإقليمية، وبين صراع النفوذ بين القوى الكبرى، يبدو أن العراق يسير على حافة هاوية يصعب التراجع عنها. *معادلة معقدة.. هل ينجح العراق في تفكيك الفصائل؟ مع دخول …

