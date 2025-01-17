اعتقال متهمين بالإرهاب وترويج المخدرات وضبط أسلحة في بغداد

2025-01-17 17:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، يومالجمعة، عن القبض على عدد من المتهمين بجرائم مختلفة، من بينها إرهابية وترويجالمواد المخدرة، فضلا عن ضبط أسلحة غير مرخصة في جانبي العاصمة.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه"بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في جميع مناطق العاصمة وملاحقة ماتبقى منالعناصر الارهابية المنهزمة والخارجين عن القانون وعصابات الجريمة المنظمةوالجنائية، تمكنت تشكيلات فرقتي المشاة السادسة، السابعة عشر والأولى، الثانية،الخامسة شرطة اتحادية ولواء المغاوير وبإسناد الوكالات والأجهزة الاستخبارية، من إلقاءالقبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهمين اثنين بالارهاب".

وأضاف "ومن بين المعتقلين، متهم أقدم علىحرق إحدى الدور السكنية، وعصابة لترويج وتعاطي المواد المخدرة مكونة من ثلاثةمتهمين بينهم إمرأة".

وتابعت "كما تم الاستيلاء على أسلحةواعتدة غير مرخصة وذلك ضمن مناطق السعادة، الشعب، حي اور، أم الكبر والغزلان،الدسيم، النهروان، الغزالية، حي العامل، قضاء المحمودية، الحلابسة/ أبي غريب، مجمعالقعقاع، الطارمية بجانبي الكرخ والرصافة".