التواصل الحكومي: 2025 سيشهد إقامة مباراة لمشاهير العالم واستضافة لصناع المحتوى

2025-01-17 18:00:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفوازأكد فريق التواصل الحكومي، اليوم الجمعة، أن عام 2025 سيكون حافلا بالنشاطات، فيما أشار إلى أنه سيشهد إقامة مباراة لمشاهير العالم واستضافة لصناع المحتوى المؤثرين.وقال رئيس الفريق عمار منعم لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العام الحالي سيكون فيه النشاط الحكومي حافلا، حيث سيستضيف العراق مؤتمر القمة العربية، بالإضافة إلى أن هنالك أكثر من نشاط رياضي وثقافي وفني"، لافتاً إلى، أن "العاصمة بغداد ستشهد إطلاق مبادرة التعرف على العراق من خلال استضافة صناع المحتوى المؤثرين".وأضاف، "سيتم إقامة مباراة لكرة القدم بين مشاهير العراق والعالم"، مشيرا إلى، أن "هذه الفعاليات ستؤثر على الصورة الذهنية للمواطن العربي وحتى العراقي".وذكر، أن "البعض في الخارج يتوقعون حتى الآن أن بغداد خطرة مثل سنين خلت ومن الصعب أن يعودوا إليها ويمارسون حياتهم الطبيعية فيها وهذا الاعتقاد غير صحيح".