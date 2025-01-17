2025-01-17 18:27:04 - المصدر: ايشان

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان اليوم الجمعة في العاصمة الروسية موسكو، على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين. ومن المتوقع أن تأخذ الاتفاقية الجديدة العلاقات بين موسكو وطهران إلى مستوى جديد: فهي تعزز مكانتهما كشريكين استراتيجيين. كما تضع إطارا قانونيا لمواصلة تطوير التعاون على المدى الطويل بين البلدين. وبحسب مسؤولين من […]

ظهرت المقالة لمدة 20 عاماً.. الرئيس الروسي ونظيره الإيراني يوقعان اتفاقية الشراكة الستراتيجية الشاملة أولاً على ايشان.



