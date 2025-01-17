2025-01-17 18:27:04 - المصدر: ايشان

أصدرت وزارة المالية، توضيحاً بشأن الإجراءات المتعلقة بإيقاف نقل الخدمات والترفيعات واحتساب خدمة العقود، مشيرة إلى أنها تنظيمية تعتمد سنوياً لتحديد التخصيصات المالية بدقة. وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ “إيشان”، أن “الإجراءات المتعلقة بإيقاف نقل الخدمات، والترفيعات، وإحتساب خدمة العقود، والخدمات الصحفية والمحاماة وغيرها، هي إجراءات تنظيمية تُعتمد سنويًا لتحديد التخصيصات المالية بدقة”. وأضافت، […]

ظهرت المقالة المالية بشأن إيقاف نقل الخدمات والترفيعات: إجراءات تنظيمية تعتمد سنوياً أولاً على ايشان.



