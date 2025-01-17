2025-01-17 18:27:04 - المصدر: ايشان

أكدت وزارة الداخلية، وجود زخم على الفيزا العراقية، بسبب الأعداد التي تريد الدخول للعراق، لإحياء الزيارة الرجبية، متوقعة أن ينتهي الزخم خلال الـ 24 ساعة المقبلة. وذكر إعلام الوزارة في بيان ورد لـ “إيشان”، أن “وزارة الداخلية الى إنجاز العمل بالتحول الرقمي لتحسين الكفاءة وتقليل العمليات اليدوية وتوفير الوقت والجهد في التعاملات خاصة في مجال […]

ظهرت المقالة إحياء الزيارة الرجبية.. الداخلية: هناك زخم على الفيزا العراقية وسينتهي خلال 24 ساعة أولاً على ايشان.



