المشهداني والمندلاوي يناقشان طرق تفعيل اللجان خلال الفصول التشريعية المقبلة

2025-01-17 18:55:01 - المصدر: واع

بغداد- واعناقش رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، اليوم الجمعة، مع رئيس ائتلاف الأساس العراقي محسن المندلاوي، طرق تفعيل اللجان خلال الفصول التشريعية المقبلة.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "رئيس مجلس النواب محمود المشهداني استقبل رئيس ائتلاف الأساس العراقي محسن المندلاوي في مقر إقامة المشهداني، حيث تناول اللقاء الحديث عن دور قادة الكتل في حث أعضاء مجلس النواب على حضور جلسات المجلس التي تناقش القوانين المهمة التي ينتظرها الشعب كقانون التقاعد والعفو العام والأحوال الشخصية وغيرها".وتابع البيان، أن "الجانبين ناقشا أيضا الاستحقاقات النيابية المقبلة، وطرق تفعيل اللجان خلال الفصول التشريعية المقبلة وضرورة ان تشهد إقرار القوانين المهمة".وجدد المشهداني- بحسب البيان- دعوته القوى السياسية، إلى "ضرورة مراعاة مصلحة البلد في إقرار القوانين النافعة للشعب والابتعاد عن كسر النصاب القانوني عند انعقاد الجلسات".وأكد رئيس مجلس النواب، أن "المسؤولية ملقاة على عاتق قادة الكتل أولًا والنواب ثانيًا في تحقيق تطلعات الناخبين، من خلال مناقشة وقراءة وإقرار تلك القوانين التي تلامس حياة الناس".