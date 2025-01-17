مكافحة المخدرات.. الأنبار تعلن إحصائية بعدد المتعافين وتوضح الخدمات المقدمة

2025-01-17 18:55:02 - المصدر: واع

الأنبار - واع - أحمد الدليميأعلنت مديرية شؤون المخدرات في محافظة الأنبار، اليوم الجمعة، عن إحصائية بعدد المتعافين من المخدرات، فيما أوضحت الخدمات المقدمة.وقال مدير شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في الأنبار العميد أكرم مشعان تركي الراشد لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الأنبار تمتلك مركزا لتأهيل مدمني ومتعاطي المخدرات، وأعلن مؤخراً عن تماثل 380 حالة تعاطٍ خلال العام الماضي 2024".وأضاف، أن "المركز يقدم للمتعاطين خدمات العلاج النفسي وخدمات طبية مع ألعاب رياضية وترفيهية فضلاً عن محاضرات تنمية بشرية والإرشاد الديني التوعوي".وتابع الراشد، أن "المركز يضم حالياً 220 مريضاً وأغلب الموجودين دخلوا وفق المواد 39 و 40 من قانون المخدرات والتي تنص على أن من يسلم نفسه طواعية لا يخضع لإجراءات قانونية عقابية"، مبينا، أن "عملية خروج المريض تتم بعد تعافيه تماماً بقرار لجنة طبية متخصصة".وأشار إلى، أن "مركز التأهيل يوفر جميع المستلزمات الطبية والعلاجية لتأهيل المرضى لحين اكتساب الشفاء التام واندماجهم في المجتمع" لافتاً إلى، أنه "يسمح لذوي المتعاطين بزيارتهم لمدة يوم في الأسبوع".