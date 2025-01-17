2025-01-17 19:05:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مسؤول في حزب العمال الكوردستاني، يومالجمعة، عن استعداد الحزب إلى إنهاء وجود عناصره في سوريا، إذا احتفظ الكورد بدورقيادي في مناطقهم.

وقال المسؤول، لوكالة رويترز، إن "أي مبادرة تؤديإلى حكم شمال شرق سوريا تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، أو يكون لهم فيها دورمهم في القيادة المشتركة، ستقود العماليين إلى الموافقة على مغادرة المنطقة".

وأضاف أن "حزب العمال الكوردستاني سيستمر في مراقبةالوضع عن بعد إذا غادر سوريا، وسيعمل ضد القوات التركية إذا لزم الأمر"،لافتاً إلى أن "مستقبل سوريا سيحدد بعد يوم 20 من الشهر الجاري، بمجرد توليترامب السلطة".

ووفق وكالة رويترز، تطالب تركيا بحل قوات سورياالديمقراطية وطرد جميع أعضاء حزب العمال الكوردستاني في سوريا، ولم يدخل اتفاق وقفإطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة حيز التنفيذ حتى الآن.

وتنتمي قوات سوريا الديمقراطية، التي تشكلت في عام 2015،إلى إدارة ذاتية مدعومة من الولايات المتحدة حكمت أجزاء من شمال سوريا لأكثر منعقد من الزمان، ومنذ سقوط نظام بشار الأسد، أثيرت تساؤلات حول مصير الفصائل الكورديةفي سوريا الجديدة - التي يحكمها فرع القاعدة السابق، هيئة تحرير الشام.

ومن المتوقع أن تُعقد مفاوضات في الأشهر المقبلة بينالفصائل السياسية المختلفة في سوريا - بما في ذلك الكورد، وقد أشارت قوات سورياالديمقراطية إلى أنها ستكون على استعداد للاندماج في جيش سوري مستقبلي.