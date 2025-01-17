2025-01-17 19:05:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد شهود عيان، يوم الجمعة، بسقوط طائرة مسيرةيتوقع بأنها تابعة لحزب العمال الكوردستاني، في هضبة جلكي التابعة لناحية ديرلوكشمال محافظة دهوك.

وأخبر أحد الشهود، وكالة شفق نيوز، بأن "طائرة مجهولةالهوية سقطت على مجموعة من الأهالي في هضبة جلكي"، لافتاً إلى أن "سكانالمنطقة كانوا قد تجمعوا في الموقع بهدف الاستجمام والاستحمام في الطبيعة عندماسقطت الطائرة المسيّرة بشكل مفاجئ".

وبحسب المصدر، أسفر الحادث عن إصابة أحد المواطنين بجروح،فيما لم تتوفر حتى اللحظة أي تفاصيل إضافية حول حقيقة عائدية الطائرة للعماليين، أوالجهة المسؤولة عن الحادث.