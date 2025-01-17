البيئة توضح أهمية التشجير الحضري للمدن والمناطق السكنية

2025-01-17 19:15:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - نصار الحاجأوضحت وزارة البيئة، اليوم الجمعة، أهمية التشجير الحضري للمدن والمناطق السكنية، مشيرة إلى العمل على تنفيذه في العاصمة بغداد.وقالت مدير عام الدائرة الفنية في الوزارة نجلة محسن الوائلي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة تسعى إلى تطوير الزراعة وخاصة التشجير الحضري، حيث استحدث قسم في وزارة البيئة يعنى بتطوير الزراعة وتكثيرها في المدن"، مبينة، "إننا باشرنا منذ ستة أشهر بالتنسيق مع أمانة بغداد والجامعات والمدارس بزراعة الأشجار داخل البنايات وخارجها".وأوضحت، أن "المقصود بالتشجير الحضري هو إنشاء بنية تحتية خضراء ضمن المدن والمناطق السكنية، وتقوية الهياكل الخضراء من خلال التشجير، وهي إحدى الأدوات المهمة المرتبطة بالتطور العمراني نظرا لازدياد أعداد السكان في بغداد وتوسعها بشكل لافت خلال السنوات الماضية، وضرورة إنشاء بيئة صحية لهؤلاء السكان على اختلاف المستويات بدءا من أصغر بيت وانتهاء بالمدينة كاملة".ولفتت إلى، أن "أهميته تنبع كذلك أنه لا يوفر فقط مظهراً جمالياً فقط، إنما يضم باقة واسعة من الميزات الأخرى، كتظليل المباني وتثبيت التربة ومنع تعريتها وتنقية الجو من الملوثات".وشددت على، "ضرورة تشجيع الزراعة واستغلال المساحات الموجودة حول البنايات وفي الحدائق والمساحات الخضراء"، لافتة إلى، أن "هناك تنسيقا مع هيئة الاستثمار بعدم إعطاء المساحات الخضراء المحددة في العراق لمشاريع استثمارية وأن تكون هذه المشاريع بعيدة عن المساحات الخضراء".وبينت، أن "الوزارة تدعم توجه الدولة خاصة بعد إطلاق رئيس الوزراء عام 2023 مبادرة زراعة 5 ملايين شجرة"، موضحا، أن "هناك مبادرة كبيرة قامت بها وزارة الزراعة والجهات المعنية بزراعة عدد كبير من الأشجار".