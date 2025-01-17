اعتقال 3 محكومين بالإعدام بعد هروبهم في المثنى

2025-01-17 19:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت خلية الصقور الاستخبارية في محافظة المثنى، اليوم الجمعة (17 كانون الثاني 2025)، اعتقال ثلاثة محكومين بالإعدام غيابيا "هاربين".

وقالت الخلية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "توابعها في محافظة المثنى، نفذت عملية خاطفة وسريعة مبنية على معلومات دقيقة مكنتها من القاء القبض على عصابة مكونة من ثلاثة محكومين غيابيا (هاربين) بالإعدام وذلك لقيامهم باستدراج المواطنين وإيهامهم بشراء عجلاتهم، ومن ثم تسليبها وقتل أصحابها".

وأضافت، أنه "عند التحقيق معهم اعترفوا صراحةً على العديد من عمليات التسليب والقتل، نفذوها في وقت سابق"، مؤكدة أنهم "سُلموا الى الجهات القضائية المختصة لتنفيذ الحكم الصادر بحقهم".