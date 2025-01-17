اغلاق قاعة للقمار "المراهنة" واعتقال 15 متهما في بغداد

2025-01-17 19:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، (17 كانون الثاني 2025)، عن غلق قاعة لممارسة لعبة القمار وإلقاء القبض على 15 متهماً بداخلها.

وقالت عمليات بغداد في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، انه "ومن خلال واجبات البحث والتفتيش المناطقي للفنادق والقاعات والمطاعم وتزامناً مع الاستعدادات الجارية ضمن الخطة الامنية المرسومة للزيارة الرجبية، تمكنت قطعاتنا بالإشتراك مع مفارز من (مديرية الامن السياحي مديرية الاقامة والجنسية) بإسناد الاجهزة والوكالات الاستخبارية، من غلق صالة تمارس فيها لعبة القمار (المراهنة) والقاء القبض على 15 متهماً بداخلها وضبط فيها (أجهزة) للعب القمار وأدوات أخرى".

وأضاف البيان "كما تم ضبط 34 مخالفاً لشروط وضوابط دائرة الاقامة والجنسية، وتم تسليم المتهمين والمواد المضبوطة إلى الجهات ذات الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".

ولفت الى ان الواجبين نفذا "ضمن منطقتي (الكرادة، الطوايل) بجانبي الكرخ والرصافة".



