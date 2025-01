2025-01-17 19:20:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى أفاد مصدر في سوريا، اليوم الجمعة، بانفجار سيارة مفخخة وسط مدينة منبج السورية شرقي حلي. وقال المصدر، إن "انفجار عنيف هز مدينة منبج، ناجم عن سيارة مفخخة انفجرت في شارع الرابطة وسط المدينة، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر البشرية والمادية حتى اللحظة". يشار إلى أن، التفجير هو الخامس من نوعه في المناطق […]

