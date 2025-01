2025-01-17 19:20:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى أكدت وزارة المالية، اليوم الجمعة، أن معظم التخصيصات المالية للدرجات المستحدثة لعام 2024 كانت تُدرج ضمن جداول مقرات الوزارات، لكن المباشرات الفعلية والتوزيع تم على مستوى الدوائر، ولم تُرسل بعد إلى وزارة المالية. وذكر إعلام الوزارة، في بيان تلقته (المدى)، إنه "استنادًا إلى إعمام وزارة المالية المرقم (555) لسنة 2025، نود التوضيح، أن […]

