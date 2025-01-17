في بغداد.. غلق قاعة "قمار" واعتقال مخالفين للإقامة

2025-01-17 20:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، يومالجمعة، عن إغلاق قاعة لممارسة لعبة القمار، والقبض على 15 متهماً بداخلها، فضلاعن ضبط 34 مخالفا لشروط الإقامة.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز،إنه "من خلال واجبات البحث والتفتيش المناطقي للفنادق والقاعات والمطاعم،وتزامناً مع الاستعدادات الجارية ضمن الخطة الأمنية المرسومة للزيارة الرجبية،تمكنت قطعاتنا في الفرقة الأولى والثانية، شرطة اتحادية بالإشتراك مع مفارز منمديرية الأمن السياحي مديرية الإقامة والجنسية، بإسناد الأجهزة والوكالاتالاستخبارية، من غلق صالة تمارس فيها لعبة القمار.

وأضافت "كما تم إلقاء القبض على 15 متهماًبداخلها وضبط فيها (أجهزة) للعب القمار وأدوات أخرى"، مضيفة "كما تم ضبط34 مخالفاً لشروط وضوابط دائرة الإقامةوالجنسية وذلك ضمن منطقتي (الكرادة، الطوايل) بجانبي الكرخ والرصافة".

وبينت "تم تسليم المتهمين والموادالمضبوطة إلى الجهات ذات الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".