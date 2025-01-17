الكهرباء تعلن قرب توقيع الحزمة الثانية من مشروع التحول الذكي

2025-01-17 20:15:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – محمد الطالبيأكدت وزارة الكهرباء، اليوم الجمعة، أن إطلاقات الغاز والوقود مستمرة ولا توجد أزمة أو تراجع في الإمدادات وهنالك خطة وقودية كافية لتشغيل المحطات، فيما لفتت إلى قرب إطلاق الحزمة الثانية من مشروع التحويل الذكي بـ 8 مناطق ببغداد و4 محافظات.وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "اطلاقات الغاز والوقود مستمرة ولا توجد هنالك أزمة أو تراجع في الامدادات، سواء بالوقود الوطني او المستورد"".وأضاف، "كذلك هنالك خطة وقودية كافية لتشغيل المحطات خصوصا تمهيداً للصيف المقبل".وتابع "كما أن وزارة الكهرباء وبعد أن أحالت توقيع وتنفيذ مشاريع التحول الذكي بالشبكة الكهربائية، عبر الحزمة الاولى في أربع محافظات (كركوك، ديالى، الانبار، واسط)، وإتمام نصب العدادات الذكية تستعد لتوقيع الحزمة الثانية خلال الأيام القليلة القادمة في 8 مناطق ببغداد، وبـ 4 محافظات هي النجف الاشرف، كربلاء المقدسة، ميسان، بالإضافة إلى محافظة البصرة والاستعدادات كبيرة وتسير بشكل جيد".