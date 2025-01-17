"إدارة الدولة" يرد على القوى السنية: إنجاز البرنامج الحكومي بلغ 76 بالمئة

2025-01-17 20:15:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

رد ائتلاف إدارة الدولة، اليوم الجمعة (17 كانون الثاني 2025)، على رسالة القيادة السنية الموحدة التي طالب فيها "تنفيذ ورقة الاتفاق السياسي"، مؤكدا أن "إنجاز البرنامج الحكومي بلغ 76 بالمئة".

أدناه نص البيان كما ورد لـ"بغداد اليوم":





ويذكر أن ائتلاف القيادة السنية الموحدة قد طالب، أمس الخميس، (16 كانون الثاني 2025)، قوى إدارة الدولة، بتنفيذ ورقة الاتفاق السياسي "ضمانا لاستمرار الشراكة".

وجدد الإئتلاف مطالب في رسالته الى إدارة الدولة، بتنفيذ ورقة الاتفاق السياسي والتي على أساسها شارك في الائتلاف الحكومي، وأبرزها "تمرير تشريع العفو العام، وإعادة النازحين إلى مدنهم بعد إنهاء التدقيق الأمني، وإنهاء ملف المساءلة والعدالة وتحويله إلى ملف قضائي بمعية المؤسسات القضائية، وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة بما يضمن حقوق المكون السني وشراكته في إدارة الدولة، وسحب القوات من المدن وتسليم الملف الأمني لعهدة وزارة الداخلية".

كما طالب ائتلاف القيادة السنية الموحدة "أعضاء ائتلاف إدارة الدولة بوضع سقوف زمنية لتنفيذ مفردات ورقة الاتفاق السياسي، ضمانا للشراكة في الائتلاف الحكومي".



