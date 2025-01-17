خمسة انتصارات في دوري النخبة لكرة اليد

2025-01-17 20:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ جرت اليوم الجمعة، خمس مواجهات ضمن منافسات الدور الحادي عشر من المرحلة الاولى لدوري النخبة العراقي لكرة اليد 2025-2024.

وفاز فريق الشرطة على مضيفه فريق السليمانية بنتيجة 41 - 20، في حين تمكن فريق ديالى من الفوز على ضيفه فريق المسيب بنتيجة 35 - 21.

وتمكن فريق الحشد الشعبي من تحقيق الفوز على مضيفه فريق القاسم بنتيجة 36 - 20، أما فريق الكرخ في حقق الفوز على ضيفه فريق الناصرية بنتيجة 37 - 18.

وفي المباراة الأخيرة، التي لم تقام أصلاً فقد احتسب الفوز لفريق الفتوة الموصلي على ضيفه بلدية البصرة بنتيجة 15- 0 لعدم حضور الفريق الأخير للمباراة.