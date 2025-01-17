أمن الحشد يعتقل أربعة اشخاص متورطين بعمليات احتيال
2025-01-17 20:25:02 - المصدر: واع
بغداد – واع
أعلنت هيئة الحشد الشعبي, اليوم الجمعة, عن اعتقال أربعة اشخاص متورطين بعمليات احتيال على المواطنين في منطقة شارع فلسطين شرقي بغداد.
وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن " قوة من أمن الحشد داهمت مقرين تابعين " لحركة ثأر الله" و "حركة سلامة وطن" واعتقلت أربعة اشخاص متهمين بتنفيذ عمليات احتيال ضد المواطنين".
وأشار البيان، أن " الأشخاص الأربعة اوهموا الناس بتوفر تعيينات على ملاك هيئة الحشد الشعبي وتلقوا مبالغ مالية من المواطنين لقاء ذلك", مضيفا أن "أمن الحشد قام بإغلاق المقرين إثر ذلك".
أعلنت هيئة الحشد الشعبي, اليوم الجمعة, عن اعتقال أربعة اشخاص متورطين بعمليات احتيال على المواطنين في منطقة شارع فلسطين شرقي بغداد.
وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن " قوة من أمن الحشد داهمت مقرين تابعين " لحركة ثأر الله" و "حركة سلامة وطن" واعتقلت أربعة اشخاص متهمين بتنفيذ عمليات احتيال ضد المواطنين".
وأشار البيان، أن " الأشخاص الأربعة اوهموا الناس بتوفر تعيينات على ملاك هيئة الحشد الشعبي وتلقوا مبالغ مالية من المواطنين لقاء ذلك", مضيفا أن "أمن الحشد قام بإغلاق المقرين إثر ذلك".