أمن الحشد يعتقل أربعة اشخاص متورطين بعمليات احتيال

2025-01-17 20:25:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت هيئة الحشد الشعبي, اليوم الجمعة, عن اعتقال أربعة اشخاص متورطين بعمليات احتيال على المواطنين في منطقة شارع فلسطين شرقي بغداد.وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن " قوة من أمن الحشد داهمت مقرين تابعين " لحركة ثأر الله" و "حركة سلامة وطن" واعتقلت أربعة اشخاص متهمين بتنفيذ عمليات احتيال ضد المواطنين".وأشار البيان، أن " الأشخاص الأربعة اوهموا الناس بتوفر تعيينات على ملاك هيئة الحشد الشعبي وتلقوا مبالغ مالية من المواطنين لقاء ذلك", مضيفا أن "أمن الحشد قام بإغلاق المقرين إثر ذلك".