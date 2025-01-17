القبض على ثلاثة محكومين غيابيا بالإعدام في المثنى

2025-01-17 20:25:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الجمعة، إلقاء القبض على عصابة مكونة من ثلاثة محكومين غيابيا بالإعدام في محافظة المثنى.وذكرت الوكالة في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أنه "استمراراً للجهود الاستخبارية الاستثنائية التي تبذلها وكالة الاستخبارات لبسط الأمن والنظام، نفذت توابعها في خلية الصقور الاستخبارية في محافظة المثنى عملية خاطفة وسريعة مبنية على معلومات دقيقة، مكنتها من إلقاء القبض على عصابة مكونة من ثلاثة محكومين غيابياً بالإعدام؛ وذلك لقيامهم باستدراج المواطنين وإيهامهم بشراء عجلاتهم، وبعدها يتم تســليب العجلات وقتل أصحابها".وأضاف البيان، أنه "و لدى التحقيق معهم اعترفوا صراحة بالعديد من عمليات التسـليب والقـتل التي نفذوها في وقت سابق، وقد سُلموا إلى الجهات القضائية المختصة لتنفيذ الحكم الصادر بحقهم".