إدارة الدولة ترد على رسالة القيادة السنية: نسبة إنجاز البرنامج الحكومي وصلت إلى 76 بالمئة

2025-01-17 20:30:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأكد ائتلاف إدارة الدولة، اليوم الجمعة، في رد على رسالة القيادة السنية، أن نسبة إنجاز البرنامج الحكومي وصلت إلى 76 بالمئة.وذكر بيان للائتلاف تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، "تلقينا رسالتكم المؤرخة في 12 كانون الثاني 2025 والتي تشيرون فيها الى الاتفاق السياسي وضرورة الالتزام به".وأضاف، "اننا نؤكد على احترامنا كائتلاف وحكومة لجميع مكونات الشعب العراق فإننا كنا وما زلنا حريصين على تنفيد ورقة الاتفاق السياسي والمنهاج الوزاري والبرنامج الحكومي، وضمن المدد الزمنية المرسومة والتي وصلت نسب إنجازها الى 76% ،ومستمرون الى نهاية عمر هذه الدورة النيابية والحكومية، وهو أمر يحدث لأول مرة، بحيث تتابع لجنة مختصة سير تنفيذ الاتفاقات وفق مدد زمنية ثابتة".وأشار الى، أن "ما أشرتم إليه من نقاط تتعلق بمطالبكم فإننا نؤكد انها في الطريق للتنفيذ وفقاً للقانون والدستور"، داعيا رئاسة مجلس النواب وجميع نواب الائتلاف الى "تحمل مسؤولياتهم تجاه ذلك في الشق التشريعي".