نتائج 5 مباريات لدوري النخبة بكرة اليد

2025-01-17 20:30:03 - المصدر: واع

بغداد – واعأسفرت نتائج الجولة الحادية عشرة من المرحلة الأولى لدوري النخبة بكرة اليد التي جرت، اليوم الجمعة، عن فوز الشرطة على السليمانية، والكرخ على الناصرية، والحشد الشعبي على القاسم، وديالى على المسيب، فيما فاز الفتوة على بلدية البصرة.وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن فريق الشرطة نجح في انتزاع نقاط مباراته مع مستضيفه السليمانية بعد تغلبه عليه بنتيجة كبيرة 41-20، فيما تمكن فريق الكرخ من الفوز على الناصرية بنتيجة ثقيلة 37-18 في المباراة التي أُقيمت في قاعة نادي الكرخ.و تغلب فريق الحشد الشعبي على القاسم بنتيجة 36-20، فيما تفوق فريق ديالى على ضيفه المسيب بنتيجة 35-21، أما الفتوة الموصلي، فقد حصل على نقاط مباراته أمام بلدية البصرة بنتيجة 15-0؛ لعدم حضور الفريق الأخير.