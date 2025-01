2025-01-17 20:36:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

طرابلس/ متابعة عراق اوبزيرفر أعلنت سفارة جمهورية العراق في ليبيا، اليوم الجمعة، إعادة 12 عراقيا بشكل طوعي بعد احتجازهم في ليبيا من جراء الهجرة غير الشرعية. وذكر القائم بالأعمال المؤقت في سفارة جمهورية العراق لدى دولة ليبيا أحمد الصحاف في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، أنه “بعد متابعات استغرقت نحو شهرين، وعبر التنسيق مع السلطات المعنية …

The post الخارجية: إعادة 12 عراقياً احتجزوا في ليبيا جراء الهجرة غير الشرعيّة first appeared on Observer Iraq.