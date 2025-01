تحرك نيابي للتحقيق في افتتاح نور زهير لقناة فضائية

2025-01-17 20:36:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أكدت عضو لجنة النزاهة النيابية، النائب عالية نصيف، اليوم الجمعة، وجود تحرك نيابي لتحقيق في صحة انباء افتتاح قناة فضائية تابعة لنور زهير. وذكرت نصيف، في تدوينة تابعتها “عراق اوبزيرفر”: “نحن في لجنة النزاهة النيابية، سنتابع ونتحقق من صحة الأنباء بشأن افتتاح قناة فضائية تابعة لنور زهير”. وأضافت: “في هذا الزمن، كلما …

