المالية تتراجع: حقوق الموظفين في الترفيعات والترقيات محفوظة

2025-01-17 20:36:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أكدت وزارة المالية، اليوم الجمعة، أن حقوق الموظفين من العلاوات والترفيعات محفوظة بالكامل، مشيرة إلى أن الإجراءات الحالية تهدف إلى تنظيم التخصيصات المالية وتجنب أي خلل في توزيع الموازنات. وذكرت الوزارة، في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، إن “إيقاف نقل الخدمات والترفيعات واحتساب خدمات معينة هو إجراء تنظيمي يُتبع سنويًا لضبط التخصيصات المالية …

