2025-01-17 20:36:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

عواصم/ متابعة عراق اوبزيرفر حذر البنك الدولي من أن الرسوم الجمركية الأميركية الشاملة البالغة 10 بالمئة قد تقلص النمو الاقتصادي العالمي الضعيف بالفعل والمتوقع أن يسجل 2.7 بالمئة في 2025 نحو 0.3 نقطة مئوية إذا رد شركاء الولايات المتحدة التجاريون بفرض رسوم جمركية من جانبهم. واقترح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الذي يتولى منصبه الاثنين …

