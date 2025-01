2025-01-17 20:54:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

الدمام/ متابعة عراق اوبزيرفر تعرض فريق العروبة السعودية، الذي يقوده المدرب العراقي عدنان حمد، لخسارة قاسية امام فريق الخليج بثلاثية نظيفة ضمن لقاءات الجولة الـ15 التي جمعت بينهما على ملعب مدينة الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام. وكسر فريق الخليج سوء الطالع الذي لازمه في المباريات الـ3 الماضية التي تعثر في مباراتين منها وتعادل في …

The post اول مباراة تحت قيادة المدرب العراقي عدنان حمد.. العروبة يخسر بثلاثية نظيفة أمام الخليج في بالدوري السعودي first appeared on Observer Iraq.