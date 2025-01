ثلاثة أيام ويدخل ترامب البيت الأبيض.. العراق يترقب سيناريوهات "قد تكون مفاجئة"

2025-01-17 20:55:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدىيترقب العراق، مرحلة انتقالية مليئة بالتحولات السياسية والأمنية والاقتصادية، ولعل الأيام الثلاثة المقبلة، ستكون فاصلة بعلاقة البلد مع الولايات المتحدة الأمريكية، إذ سيتسنم دونالد ترامب، الرئاسة الأمريكية بشكل رسمي في 20 من كانون الثاني الجاري.ويتوقع أن يكون العراق الجبهة الرئيسية التي سوف تتعامل معها الولايات المتحدة في المرحلة المقبلة، على اعتبار أنه الجبهة الوحيدة […]

