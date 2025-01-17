2025-01-17 21:20:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن مصدر طبي في محافظة صلاح الدين، مساء اليوم الجمعة، عن تعرض كوادر طبية الى اعتداء من قبل مراجعين بسبب خلاف.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "مجموعة من المراجعين قاموا بالاعتداء على الطواقم الطبية أثناء تواجدهم في عملهم في مستشفى تكريت التعليمي حيث هاجم احد الأشخاص أحد الكوادر الطبية وقام بضربه مع آخرين وتسبب عنه إصابة اثنين منهم".

وأضاف المصدر أن "خلافاً ومشادة جرت من قبل المراجعين وعلى أثرها هاجموا على العاملين في المستشفى واشبعوهم ضربا".

وتابع المصدر أن "قوة من الشرطة حضرت الى موقع الحادث وفتحت تحقيقا بالحادثة لغرض اعتقال الاشخاص الذين اعتدوا على الطواقم الطبية".