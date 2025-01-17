2025-01-17 21:20:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت قيادة شرطة بابل، يوم الجمعة، ملابسات جريمةقتل امرأة مسنة، وألقت القبض على الجاني، خلال ساعات قليلة.

وذكرت القيادة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "فريقعمل مشترك من قسم مكافحة الإجرام ومركز شرطة الفيحاء، بالتعاون مع قسم الأدلةالجنائية وقسم التقنيات والمعلوماتية في بابل، وبتنسيق مباشر مع السلطة القضائية، تمكنمن كشف ملابسات جريمة قتل مروعة وقعت داخل أحد المنازل في مركز مدينة الحلة،وإلقاء القبض على الجاني في غضون ساعات قليلة من وقوع الحادث".

وأوضحت أن "الضحية، هي امرأة مسنة، لقيت حتفها علىيد أحد أقاربها نتيجة خلافات سابقة بينهما، وقد باشرت المفارز المختصة فور تلقيهاالبلاغ بإجراء التحقيقات اللازمة وجمع الأدلة، حيث تمكن الفريق المشترك، بفضل الجهودالمكثفة واستخدام التقنيات الحديثة، من تحديد هوية الجاني والقبض عليه في وقتقياسي".