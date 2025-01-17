2025-01-17 21:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مسؤول أمني عراقي، يوم الجمعة، عن مباحثاتجارية بين التحالف الدولي والحكومة العراقية تهدف إلى تسلّم عناصر تنظيم داعشالمعتقلين لدى قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ونقلهم إلى العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الاتفاق، في حال إتمامه،سيشمل نقل حوالي 2000 معتقل من عناصر التنظيم، جميعهم عراقيون، إلى مخيم الجدعة فيمحافظة نينوى.

كما أشار إلى خطة لنقل 900 عائلة شهرياً من مخيم الهول فيسوريا إلى مخيم الجدعة، بالإضافة إلى 160 عائلة عراقية تقيم حالياً في مخيم الروجالسوري.

وأكد المصدر أن العراق يتجه نحو المضي قدماً في هذاالاتفاق بالتنسيق مع التحالف الدولي، في إطار جهود تعزيز الأمن وإدارة ملفالمعتقلين والعائدين من مناطق النزاع.

وتأتي المباحثات تزامناً مع جولة أجراها في المنطقةالجنرال مايكل كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية، التي شملت ايضاً العراقوسوريا لحسم ملف مقاتلي تنظيم داعش والمخيمات المرتبطة بهم.

وضمن الجولة، زار مخيم الهول للنازحين في شمال شرق سوريا، الذي يضم معمخيم الروج أكثر من 40 ألف نازح، كثير منهم على صلة بالتنظيم.

وأشار بيان القيادة الأمريكية إلى أن هذه المخيمات تشكلتهديداً بخلق جيل جديد من داعش ما لم تُبذل جهود دولية لإعادة المقاتلين وإعادة تأهيلهمودمجهم في مجتمعاتهم.

وأكد البيان وجود أكثر من 9000 معتقل من التنظيم من أكثرمن 50 دولة محتجزين في مراكز تديرها قوات سوريا الديمقراطية، وهو ما وصفبـ"جيش داعش" قيد الاحتجاز.

وأوضح الجنرال كوريلا أن القيادة المركزية الأمريكية تركزعلى دعم إعادة سكان مخيمي الهول والروج إلى بلدانهم الأصلية، كما تعمل مع المجتمعالدولي لنقل مقاتلي داعش إلى دولهم للبت النهائي في أمرهم.