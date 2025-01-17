فوزان للشرطة والحلة في دوري المحترفين لكرة السلة

2025-01-17 21:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ جرت اليوم الجمعة، مباراتان ضمن منافسات دوري المحترفين العراقي لكرة السلة.

وتمكن فريق الشرطة من تحقيق الفوز على مضيفه فريق الكرخ بفارق نقطتين وبنتيجة 64 - 62 نقطة.

وجرت المباراة بين الفريقين مساء اليوم، في قاعة نادي الكرخ المغلقة للألعاب الرياضية في العاصمة بغداد.

وفي المباراة الثانية حقق فريق الحلة الانتصار الخامس توالياً، وبحضور جماهيري غفير، على ضيفه غاز الشمال بفارق 3 نقاط وبنتيجة 89-86 نقطة.

وجرت المباراة بين الفريقين في قاعة المركز التخصصي في الحلة مركز محافظة بابل.

وتقام يوم الأحد المقبل مباراة واحدة تجمع فريق الحلة مع ضيفه فريق الدفاع الجوي وتقام المباراة في قاعة زاخو المغلقة.

وكان الاتحاد العراقي لكرة السلة، قد قرر تغيير موعد مباراة نادي الحلة مع نادي غاز الشمال والتي كان من المقرر إقامتها على قاعة الموهبة في الحلة لتصبح يوم الجمعة بدلا من يوم الخميس وبنفس التوقيت.

وكذلك تغيير توقيت مباراة نادي الكرخ مع نادي الشرطة، لتصبح في تمام الساعة 6:00 بدلا من الساعة 5:00 في اليوم ذاته.