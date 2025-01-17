الشرطة يحقق فوزا صعبا على الكرخ في سلة المحترفين

2025-01-17 21:40:02 - المصدر: واع

بغداد - واعحقق فريق الشرطة، اليوم الجمعة، انتصارًا مثيرًا على الكرخ بنتيجة 62/64 نقطة في المباراة التي ضيفتها قاعة نادي الكرخ ضمن منافسات المرحلة الثانية من دوري المحترفين لكرة السلة.وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن فريق الشرطة نجح في تحقيق فوز مهم وصعب على منافسه الكرخ وبفارق سلة واحدة 62/64 نقطة.وأضاف، أن تقلبات عديدة جرت أثناء المباراة التي بدأها الشرطة بصورة جيدة منهيا الشوط الأول بفارق أكثر من 20 نقطة، فيما جاءت صحوة فريق الكرخ متأخرة لينجح باللحاق بمنافسه وتشير لوحة التسجيل إلى التعادل في آخر دقيقة 62/62 نقطة، إلا أن محاولة لاعب الشرطة محمد صلاح في الثواني الأخيرة نجحت عندما سجل نقطتين من رميتين إثر احتساب خطأ على لاعب الكرخ علي حاتم لتنتهي المباراة بفوز صعب للشرطة.