2025-01-17 21:54:04 - المصدر: ايشان

في تصريح رسمي، أفادت وكالة “رويترز”، بوجود مفاوضات بين الحكومة العراقية وفصائل المقاومة لإلقاء سلاحها أو الانضمام إلى الجيش أو القوات الأمنية. ونقلت “رويترز”، عن وزير الخارجية فؤاد حسين، قوله، إن “الحكومة تحاول إقناع الفصائل المسلحة في البلاد بإلقاء السلاح أو الانضمام للجيش والقوات الأمنية الرسمية”. ويضيف، أن “الحكومة تجري محادثات للسيطرة على الفصائل مع […]

ظهرت المقالة الخارجية: الحكومة تحاور الفصائل لإلقاء سلاحها.. والزعامات تناقش القرار أولاً على ايشان.



