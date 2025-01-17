2025-01-17 21:54:04 - المصدر: ايشان

بملامح تشبه إلى حد كبير، شقيقه المنادي بحقوق “الشروكية”، ظهر ليث الخزعلي، في محافظة كربلاء المقدسة، شقيق الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، والذي يمثّل “ظلّه” وتحركاته مذ كان يمسك بسلاحه ضد الأمريكان، وصولاً للانخراط بالعمل السياسي. قبل أن يظهر بالعتبة الحسينية، عُقِدَ اجتماع وصف بـ “رفيع المستوى” جمع قيس الخزعلي، وشقيقه ليث […]

ظهرت المقالة “ظل الخزعلي”.. ظهور جديد لرجل “الكواليس الكبيرة” بعد غياب طويل أولاً على ايشان.



