2025-01-17 22:15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني اليوم الجمعة (17 كانون الثاني 2025)، عن تعرض لاعبه الفرنسي إدواردو كامافينغا لإصابة في العضلة ذات الرأسين الفخذية بالساق اليسرى. وتوقعت تقارير صحفية أن يغيب متوسط الميدان صاحب الـ22 عامًا عن الملاعب لمدة 3 أسابيع قادمة.

وعانى كامافينغا من آلام خلال الوقت الإضافي في المباراة الأخيرة لريال مدريد أمام سيلتا فيغو، أمس الخميس، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس ملك إسبانيا. ويُقال إن مدرب الفريق الملكي، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، طلب من لاعبه البقاء في أرضية الميدان، ليكمل الدولي الفرنسي المواجهة، التي انتهت بفوز الريال بنتيجة 5-2، بعد التعادل في الوقت الأصلي 2-2.

ومن المُتوقع أن يخوض الريال مبارياته الخمسة القادمة من دون كامافينغا، وسط توقعات بعودة اللاعب الفرنسي إلى تشكيلة "الميرينغي" بدءًا من مواجهة أتلتيكو مدريد، يوم 9 فبراير/ شباط المقبل، ضمن الجولة الـ23 من بطولة الدوري الإسباني "لا ليغا"، حسبما أوردته صحيفة "ماركا" الإسبانية.

ويعني ذلك أن كامافينغا لن يكون مُتاحًا للعب في المباراتين الأخيرتين لريال مدريد بمرحلة الدوري في مسابقة دوري أبطال أوروبا، أمام ريد بول سالزبورغ النمساوي وستاد بريست الفرنسي، يومَي 22 و29 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وتُعد هاتان المباراتان حاسمتين لريال مدريد؛ حيث يأمل النادي الملكي أن يحجز مقعده في الأدوار الإقصائية لدوري الأبطال.

ويحتل ريال مدريد المركز الـ20 في ترتيب مرحلة الدوري، برصيد 9 نقاط من 6 مباريات (3 انتصارات، 3 خسائر)، علمًا أن قواعد البطولة تنص على تأهل الأندية أصحاب المراكز الثمانية الأولى، مباشرةً إلى ثمن النهائي، فيما سيكتمل عقد المتأهلين لدور الـ16، من خلال مواجهات إقصائية تجمع الأندية من المركز التاسع حتى المركز الـ24.



ويمثل كامافينغا ركيزة أساسية في تشكيلة ريال مدريد، تحت قيادة أنشيلوتي. وإحصائيًا، خاض نجم منتخب فرنسا 16 مباراة بصحبة الفريق الملكي هذا الموسم 2024-25، مُسهمًا بـ3 أهداف (سجّل هدفًا واحدًا، قدّم تمريرتين حاسمتين)، استنادًا إلى بيانات موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.

ويتمتع كامافينغا بقدرة لافتة على اللعب في مركزَي متوسط الميدان والظهير الأيسر، ما يجعل خسارته بمثابة "صدمة كبيرة" لكتيبة "اللوس بلانكوس".