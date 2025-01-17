المنافذ تستنفر جميع كوادرها في منفذ سفوان لاستيعاب أعداد الزائرين

2025-01-17 22:20:02 - المصدر: واع

بغداد – واعشرعت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، بالاستنفار الكامل لجميع الكوادر في منفذ سفوان لاستيعاب أعداد الزائرين الوافدين.وقال المتحدث باسم الهيئة علاء الدين القيسي، لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "هيأة المنافذ الحدودية تود إيضاح سبب ما يحصل من زخم في منفذ سفوان الحدودي أثناء توافد أعداد كبيرة من الزائرين لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الكاظم (عليه السلام)"، لافتا الى أن "هناك تحول في العمل من الورقي إلى الإلكتروني فيما يخص منح سمة الدخول (الفيزا)، بالاتفاق مع الدول التي تعمل بهذا النظام، لغرض توفير الوقت والجهد في التعاملات وتوفير قاعدة بيانات كاملة لكل وافد للبلد".وأضاف القيسي، أن "الهيأة شرعت بالتعاون والتكامل مع وزارة الداخلية /مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة و الإدارة المحلية في قضاء سفوان وهيئة المواكب الحسينية التابعة للعتبات المقدسة، بالاستنفار الكامل لجميع الكوادر لاستيعاب أعداد الزائرين الوافدين، حيث تم مضاعفة اعداد الحاسبات لأكثر من 20 حاسبة لغرض سحب الزائرين بالسرعة الممكنة، وقد تم تعزيز المنفذ بكوادر من باقي المنافذ لغرض إتمام عملية تفويجهم لهذه المناسبة الدينية، وانهاء الزخم الحاصل بأسرع وقت ممكن وتقديم افضل الخدمات للزائرين الكرام".وتابع القيسي، أن" الهيئة لديها القدرة والمسؤولية الكاملة في تأمين دخول جميع الزائرين، من خلال تجارب السنوات الماضية ومنها الزيارات المليونية".