2025-01-17 22:20:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد مستشار رئيس الوزراء محمد النجار، اليوم الجمعة، أن مبادرة “أجر وتملك" تشمل جميع شرائح المجتمع العراقي وفق معايير تناسب دخل الأسرة، وفيما أشار إلى أن المبادرة ستوفر سكنا لائقا مختلفا تماما عن فكرة "واطئة الكلفة"، كشف أن الحكومة تلقت 74 عرضا استثماريا بهذا الخصوص.وقال النجار لوكالة الأنباء العراقية (واع) :إن "مشكلة السكن في العراق ضخمة جدا وتحتاج إلى حلول آنية و تطوير مستمر "، موضحا ان "مبادرة أجر وتملك واحدة من الحلول التي وضعتها الحكومة لمعالجة أزمة السكن".وأضاف النجار، أن "المبادرة تتضمن توفير سكن لائق للمواطن العراقي عبر ايجار يعوض ثمن الوحدة السكنية ويغني المواطن عن ايجار المنزل دون امتلاكه ومن ثم سيتاح له أمتلاكه"، مؤكدا ان "مبلغ الايجار يناسب دخل الأسرة المشمولة في المبادرة".وأشار مستشار رئيس الوزراء أن "جميع شرائح المجتمع في المبادرة، منها شرائح تشمل وفقا للقانون كشريحة ذوي الشهداء، وشرائح أخرى تقرر الحكومة استحقاقها".وأوضح النجار، أن "الفريق المختص بالمبادرة عقد اجتماعه الأول مع 74 مستثمرا محليا وعربيا وأجنبيا وفق عروض قدمت"، مؤكدا ان "العروض قيد الدراسة لاختيار التصاميم المناسبة للوحدات السكنية الخاصة بالمبادرة".