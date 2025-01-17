هيئة المنافذ توضح سبب زخم الزائرين في منفذ سفوان

2025-01-17 22:50:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أوضحت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة (17 كانون الثاني 2025)، سبب ما يحصل من زخم في منفذ سفوان الحدودي، بعد توافد أعداد كبيرة من الزائرين لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الكاظم (عليه السلام).

وقالت الهيئة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "هناك تحولا في العمل من الورقي إلى الإلكتروني فيما يخص منح سمة الدخول (الفيزا) بالاتفاق مع الدول التي تعمل بهذا النظام، لغرض توفير الوقت والجهد في التعاملات وتوفير قاعدة بيانات كاملة لكل وافد للبلد".

وأشارت الى "انها شرعت بالتعاون والتكامل مع وزارة الداخلية/ مديرية الأحوال المدنية والجوازات، والإقامة و الادارة المحلية في قضاء سفوان، وهيئة المواكب الحسينية التابعة للعتبات المقدسة بالاستنفار الكامل لجميع الكوادر لاستيعاب أعداد الزائرين الوافدين".

ونوهت المنافذ الى "مضاعفة اعداد الحاسبات لأكثر من 20 حاسبة، لغرض سحب الزائرين بالسرعة الممكنة بالإضافة الى تعزيز المنفذ بكوادر من باقي المنافذ لغرض اتمام عملية تفويجهم لهذه المناسبة الدينية، وانهاء الزخم الحاصل بأسرع وقت ممكن وتقديم افضل الخدمات للزائرين" .

وأكدت ان "لديها القدرة والمسؤولية الكاملة في تأمين دخول جميع الزائرين، من خلال تجارب السنوات الماضية ومنها الزيارات المليونية".