نقابة الأطباء تدين الاعتداء على طبيبين بمستشفى تكريت وتقاضي المعتدين (فيديو)

2025-01-17 22:50:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أدانت نقابة أطباء العراق/ المركز العام، اليوم الجمعة (17 كانون الثاني 2025)، حادثة الاعتداء على اثنين من الأطباء أثناء تأديتهما لواجبهما في مستشفى تكريت التعليمي بمحافظة صلاح الدين.

وأوضحت نقابة الاطباء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "المعتدين تم توقيفهما فوراً بمتابعة وتدخل من الجهات الصحية في المحافظة".

وأضافت: "كما تم رفع دعوى قضائية ضد المعتدين وفق قانون حماية الأطباء وتكليف القانونيين في النقابه بمتابعه الدعوى" مشيرة، الى "اتخاذ كافة الإجراءات لضمان إنزال العقوبات القانونيه بحقهما".

وأكدت نقابة الأطباء "التزامها بالدفاع عن الكوادر الطبية ومنع تكرار هذه التصرفات التي لا تمثل أخلاق المجتمع العراقي".

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