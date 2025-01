2025-01-17 22:55:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى كشف عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية، مختار الموسوي، اليوم الجمعة، عن رؤية العراق للتعامل مع تطورات الأوضاع في دمشق خلال المرحلة المقبلة. واكد الموسوي، أن "العراق يسعى إلى حماية مصالحه الأمنية وتجنب التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا"، محذرا في الوقت نفسه من الأوضاع في دمشق، بقوله: "انها استثنائية ومعقدة للغاية في ظل التطورات التي […]

