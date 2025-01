2025-01-17 22:55:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى أقرت المحكمة العليا الأميركية، اليوم الجمعة، قانوناً يحظر تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة، مما قد يؤدي إلى حرمان 170 مليون مستخدم من تطبيق مشاركة الفيديو في 19 يناير. وبحسب وسائل إعلام أميركية، قضت المحكمة بأن "القانون لا ينتهك حقوق حرية التعبير وأن الحكومة الأميركية عبرت عن مخاوف أمنية وطنية مشروعة بشأن امتلاك […]

