2025-01-17 22:55:07 - المصدر: جريدة المدى

رياضة/ المدىأعلنت البولندية غابرييلا غجيفينسكا، لاعبة فريق زينيت بطرسبورغ الروسي لكرة القدم، عن تلقيها تهديدات بسبب اللعب في روسيا.وانضمت غابرييلا غجيفينسكا البالغة من العمر 28 عاما، إلى صفوف فريق زينيت بطرسبورغ بداية عام 2021 قادمة من نادي "ميديكا" البولندي.وقالت غابرييلا غجيفينسكا في تصريحات لموقع sport24 الرياضي الروسي، حول شعور الناس في بولندا تجاه لعبها في […]

The post لاعبة كرة قدم تتلقى تهديدات بالقتل بسبب لعبها في روسيا appeared first on جريدة المدى.