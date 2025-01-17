2025-01-17 23:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الجمعة، بوقوع حادث سير جنوبي المحافظة نتيجة انقلاب عجلة على الطريق الدولي.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "عجلة نوع صالون انقلبت على الطريق الدولي قرب تل اللحم وأدى لاصابة شخصين اثنين (رجل وامراة)، حيث تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم".

وفي محافظة البصرة، افاد مصدر لوكالة شفق نيوز، بانفجار مخلف حربي بأحد دور التجاوز في منطقة خلف القبلة وسط مدينة البصرة مركز المحافظة، حيث أدى الحادث لوفاة امرأة وإصابة زوجها بجروح.

وبين المصدر، أن "المنزل الذي انفجر فيه المخلف يعود لعائلة تعمل في (السكراب العتيگ) وكانوا يعبثون به بعد نقله من أحد الأماكن لداخل المنزل وانفجر عليهم واحدث هذه الخسائر".