الداخلية تنفي تجنيس 10 آلاف أجنبي بجوازات ومستمسكات عراقية مزورة

2025-01-17 23:55:02 - المصدر: واع

بغداد - واعنفت وزارة الداخلية، تورط دوائر الأحوال المدنية بتجنيس 10 آلاف أجنبي بجوازات ومستمسكات عراقية مزورة.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطعا فيديويا عن (تورط دوائر الأحوال المدنية في وزارة الداخلية بتجنيس 10 آلاف أجنبي بجوازات و مستمسكات عراقية مزورة )، وهنا نود التوضيح أن الدوائر المختصة في وزارة الداخلية لم تسجل مثل هكذا أعداد من عمليات التزوير، وأن هناك حالتين فقط في عام 2022 اكتشف من خلال لجنة مختصة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصر حينها" .وأعربت عن استغرابها من الادعاء باستمرار عمليات التزوير، مؤكدة أن "مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة تعمل بأنظمة الكترونية متطورة غير قابلة لأي عملية تزوير خاصة مع وجود هذه الأنظمة، فضلا عن وجود التدقيق قبل إصدار أي بطاقة وطنية، كونها أساس لأي مستمسك مثل الجواز الذي يمر بعدة مراحل قبل منحه لأي شخص".ودعت وزارة الداخلية، كل من يمتلك دليل على وجود مثل هكذا عمليات تزوير إلى "تقديمها للدوائر المختصة في الوزارة بدل الظهور في مواقع التواصل الاجتماعي وكيل الاتهامات دون التأكد من المعلومات والاعتماد على الكلام غير الدقيق"، مبينة أنها ان " ستعمل على فتح تحقيق في الادعاءات التي جاءت في المقطع الفيديوي وتقدم تقريرها خلال سبعة أيام وفي حال عدم ثبوت ما ذكر ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المدعي."