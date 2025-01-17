الداخلية توضح حقيقة تجنيس 10 آلاف أجنبي بجوازات ومستمسكات عراقية مزورة

2025-01-17 23:55:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أوضحت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، (17 كانون الثاني 2025)، حقيقة تجنيس 10 آلاف أجنبي بجوازات ومستمسكات عراقية مزورة.

وقالت الداخلية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان: "بعض مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت مقطعا فيديويا عن (تورط دوائر الأحوال المدنية في وزارة الداخلية بتجنيس 10 آلاف أجنبي بجوازات ومستمسكات عراقية مزورة)".

وأشارت الى، أن "الدوائر المختصة في وزارة الداخلية لم تسجل مثل هكذا أعداد من عمليات التزوير، وأن هناك حالتين فقط في عام 2022 اكتشف من خلال لجنة مختصة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصر حينها".

وأعربت الداخلية عن "استغرابها من الأدعاء باستمرار عمليات التزوير، إذ أن مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة تعمل بأنظمة الكترونية متطورة غير قابلة لأي عملية تزوير خاصة مع وجود هذه الأنظمة، فضلا عن وجود التدقيق قبل إصدار أي بطاقة وطنية، كونها أساس لأي مستمسك مثل الجواز الذي يمر بعدة مراحل قبل منحه لأي شخص".

ودعت "كل من يمتلك دليل على وجود مثل هكذا عمليات تزوير تقديمها للدوائر المختصة في الوزارة بدل الظهور في مواقع التواصل الاجتماعي وكيل الاتهامات دون التأكد من المعلومات والاعتماد على الكلام غير الدقيق".

وأعلنت وزارة الداخلية، انها "ستعمل على فتح تحقيق في الادعاءات التي جاءت في المقطع الفيديوي وتقدم تقريرها خلال سبعة أيام وفي حال عدم ثبوت ما ذكر ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المدعي".



