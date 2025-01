عاجل| إلغاء الفيزا الإلكترونية لدخول الزوار وانتهاء مشكلة البحرينيين العالقين

2025-01-18 00:00:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أكد قائممقام قضاء سفوان، طالب خليل الحصونة، اليوم الجمعة، إلغاء {الفيزا} الإلكترونية وانتهاء مشكلة زخم الزائرين وبدء دخولهم عبر منفذ سفوان. وقال الحصونة، إن “مدير عام الجوازات وجه بالغاء الفيزا الإلكترونية لدخول الزوار وانتهاء مشكلة البحرينيين العالقين في المنافذ العراقية”. وذكرت مصادر لٰـ”عراق اوبزيرفر”، أن “قرار إلغاء الفيزا الالكترونية جاء بعد تدخل …

