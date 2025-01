2025-01-18 00:00:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

تكريت/ متابعة عراق اوبزيرفر ادانت نقابة أطباء العراق، اليوم الجمعة، حادثة الاعتداء على اثنين من الإطباء في مستشفى تكريت التعليمي. وذكرت النقابة، في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، أن “المعتدين تم توقيفهم فوراً بمتابعة وتدخل من الجهات الصحية في المحافظة. كما تم رفع دعوى قضائية ضد المعتدين وفق قانون حماية الأطباء وتكليف القانونيين في النقابه بمتابعه …

The post صلاح الدين.. نقابة أطباء العراق تدين اعتداءً على أطباء في مستشفى تكريت التعليمي first appeared on Observer Iraq.